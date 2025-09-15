«Амур» — «Шанхайские драконы»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Шанхайские драконы».

Ставка: победа «Амура» за 2.35.

«Первый матч дальневосточников у себя дома. Эмоции местных болельщиков и хоккеистов будут точно переполнять. Но помощь ли это в игре с крайне жёсткой и хладнокровной командой? «Амур» классно начал сезон с победы в Новосибирске, затем — поражение в овертайме, а потом и вовсе 0 набранных очков в Омске. При этом хабаровчане не виделись нам командой, которая будет действительно создавать трудности всем остальным. Пока Гальченюк-старший справляется со своей работой: его подопечные вгрызаются в лёд и не отдают и пяди площадки в любом матче — «Авангард» не даст соврать.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2025, понедельник. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

«Шанхай» же может преподнести самый настоящий игровой сюрприз для «Амура». Ещё ни разу в этом хоккейном году коллектив из Хабаровска не встречался с такой действительно дерзкой командой, которая захватывает сердца не только санкт-петербургских болельщиков, но и поклонников игры по всей территории континентальной хоккейной лиги: да, где-то действуют от простого, по-канадски, но это приносит результат, особенно в матче с сильными и превосходящими «Шанхай» в мастерстве командами. Правда, скромному «Адмиралу» Галлан уступил в основное время. Думаю, и в этот раз будет так же.

Не забываем и про смену часовых поясов. Для многих игроков «Шанхая» подобный перелёт ради одного матча будет первым в жизни. В первом периоде у «Амура» точно будет шанс решить исход матча, а дальше придётся терпеть и страдать против команды-открытия старта регулярки. Но хабаровчане всё равно одержат верх в основные 60 минут», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».