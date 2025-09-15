Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Амур» — «Шанхайские драконы»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

«Амур» — «Шанхайские драконы»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Шанхайские драконы».

Ставка: победа «Амура» за 2.35.

«Первый матч дальневосточников у себя дома. Эмоции местных болельщиков и хоккеистов будут точно переполнять. Но помощь ли это в игре с крайне жёсткой и хладнокровной командой? «Амур» классно начал сезон с победы в Новосибирске, затем — поражение в овертайме, а потом и вовсе 0 набранных очков в Омске. При этом хабаровчане не виделись нам командой, которая будет действительно создавать трудности всем остальным. Пока Гальченюк-старший справляется со своей работой: его подопечные вгрызаются в лёд и не отдают и пяди площадки в любом матче — «Авангард» не даст соврать.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шанхай» же может преподнести самый настоящий игровой сюрприз для «Амура». Ещё ни разу в этом хоккейном году коллектив из Хабаровска не встречался с такой действительно дерзкой командой, которая захватывает сердца не только санкт-петербургских болельщиков, но и поклонников игры по всей территории континентальной хоккейной лиги: да, где-то действуют от простого, по-канадски, но это приносит результат, особенно в матче с сильными и превосходящими «Шанхай» в мастерстве командами. Правда, скромному «Адмиралу» Галлан уступил в основное время. Думаю, и в этот раз будет так же.

Не забываем и про смену часовых поясов. Для многих игроков «Шанхая» подобный перелёт ради одного матча будет первым в жизни. В первом периоде у «Амура» точно будет шанс решить исход матча, а дальше придётся терпеть и страдать против команды-открытия старта регулярки. Но хабаровчане всё равно одержат верх в основные 60 минут», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android