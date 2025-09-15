«Адмирал» — «Сибирь»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ во Владивостоке

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Сибирь».

Ставка: победа «Адмирала» и ТБ 4.5 за 3.35.

«Адмирал» под руководством Леонида Тамбиева смотрится неплохо, несмотря на то что потеря Сошникова чувствительна, команда демонстрирует, что способна компенсировать этот пробел. Основная слабость «моряков» пока связана с вратарской позицией: Хуска на старте не внушил уверенности. Тем не менее «Адмирал» играет цепко и при поддержке трибун может прибавлять именно дома. Старт сезона получился неоднозначным: победа над «Шанхайскими Драконами» — 4:3 по буллитам, поражение от ЦСКА со счётом 0:1 и недавняя неудача с новосибирцами — 1:2 также по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2025, понедельник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Сибири» — схожая картина. Летняя селекция выглядит интересной, но остаются вопросы к лидерам: смогут ли Сошников, Уилсон и Ткачёв заменить по роли и качеству Лайпсика, Бека и Мёрфи? При этом уровень исполнителей у «Сибири» объективно неплох. На старте чемпионата новосибирцы в тяжёлой борьбе уступили «Амуру» всухую — 0:2, но затем одолели именно «Адмирал».

Чего я жду от матча? Команды уже провели очный матч, и теперь во Владивостоке «моряки» постараются взять реванш. «Адмирал» дома традиционно цепкий, а для любых команд выезд на Дальний Восток — почти испытание. У новосибирцев выше кадровый потенциал, но фактор перелёта и поддержка местных трибун как минимум уравнивают шансы. А ещё это дебютный матч в новом сезоне, ажиотаж будет невероятный, и дома «Адмирал» Тамбиева был неудержим в прошлом сезоне», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».