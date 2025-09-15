Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Амур» — «Шанхайские драконы»: ставка Дарьи Мироновой на игру КХЛ в Хабаровске

«Амур» — «Шанхайские драконы»: ставка Дарьи Мироновой на игру КХЛ в Хабаровске
Аудио-версия:
Комментарии

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Шанхайские драконы».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.55.

«Драконы» отправились в «свои» края, ближе к Китаю. Для Жерара Галлана и некоторых «драконов» это первый дальневосточный выезд в КХЛ. В этой поездке им предстоит испытать, что такое настоящая акклиматизация, забитые ноги и территориальные масштабы КХЛ. За три игры команда забила 14 и пропустила девять, набрав пять очков. Такая прореха в обороне — удивительна. Легионеры должны играть лучше. Все три встречи были против таких же проблемных оппонентов, в них команда победила дважды (4:1 с «Локомотивом», который пока сопротивляется системе Хартли, и 7:4 со СКА, в котором также нет порядка с новым тренерским штабом), поэтому петь оды рановато.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Перерыв
3 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Бродхёрст (Гальченюк, Евсеев) – 06:50 (5x3)     2:0 Мищенко (Гальченюк) – 09:35 (5x5)     2:1 Рендулич (Душак, Меркли) – 13:02 (5x4)     3:1 Дубакин – 19:18 (5x5)    

«Амур» открыл сезон на выезде, одержал одну победу над «Сибирью» (2:0), поборолся в Астане (3:4 по буллитам) и уступил в Омске (1:2). Прогресс — забитые шайбы в каждом матче, набранные очки и рабочий состав. Также отмечу, что история очных встреч очень разнообразная и не имеет смысла, поскольку «Куньлунь» обновился на 90% и даже сменил название.

У обоих соперников нет звёзд, супермастеров, потому это будет битва команд уровня ВХЛ и АХЛ. В привычных условиях шанхайская дружина победит безоговорочно, но Дальний Восток и долгий перелёт могут традиционно сыграть злую шутку против гостей. Для хозяев это шанс разрядиться», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android