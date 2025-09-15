«Амур» — «Шанхайские драконы»: ставка Дарьи Мироновой на игру КХЛ в Хабаровске

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Шанхайские драконы».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.55.

«Драконы» отправились в «свои» края, ближе к Китаю. Для Жерара Галлана и некоторых «драконов» это первый дальневосточный выезд в КХЛ. В этой поездке им предстоит испытать, что такое настоящая акклиматизация, забитые ноги и территориальные масштабы КХЛ. За три игры команда забила 14 и пропустила девять, набрав пять очков. Такая прореха в обороне — удивительна. Легионеры должны играть лучше. Все три встречи были против таких же проблемных оппонентов, в них команда победила дважды (4:1 с «Локомотивом», который пока сопротивляется системе Хартли, и 7:4 со СКА, в котором также нет порядка с новым тренерским штабом), поэтому петь оды рановато.

«Амур» открыл сезон на выезде, одержал одну победу над «Сибирью» (2:0), поборолся в Астане (3:4 по буллитам) и уступил в Омске (1:2). Прогресс — забитые шайбы в каждом матче, набранные очки и рабочий состав. Также отмечу, что история очных встреч очень разнообразная и не имеет смысла, поскольку «Куньлунь» обновился на 90% и даже сменил название.

У обоих соперников нет звёзд, супермастеров, потому это будет битва команд уровня ВХЛ и АХЛ. В привычных условиях шанхайская дружина победит безоговорочно, но Дальний Восток и долгий перелёт могут традиционно сыграть злую шутку против гостей. Для хозяев это шанс разрядиться», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».