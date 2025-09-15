«Авангард» — «Динамо» Минск: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ 15 сентября

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Динамо» за 3.09.

«Пока к «Авангарду» и его тренерскому штабу остаётся больше вопросов, чем слышится в ответ утверждений о том, что все проблемы решены, и Омск идёт ко второму титулу. «Авангард» пока не научился играть без Рида Буше и Владимира Ткачёва. Изобретательность в атаке совершенно не та. Как изменить это? Вряд ли наше мнение сдвинется с места по итогам матча с Минском.

«Динамо» предстаёт на старте «регулярки» командой, которую Дмитрий Квартальнов очень давно хотел иметь в своём распоряжении: дисциплинированной и наказывающей за любые оплошности соперника. В Минск летом приехал ещё и достойный голкипер, который доказал свою хоккейную состоятельность в Континентальной хоккейной лиге в два предыдущих сезона. Зак Фукале будет точно номером один. Кажется, что Василий Демченко немного «поплыл» от такой конкуренции. Так что, в случае появления канадца в рамке на эту игру, практически не сомневаюсь, что именно «Динамо» одержит победу.

«Авангарду» остаётся уповать на настроение минчан: оно немножко подпортилось в Нижнекамске после крайне неожиданной победы местной команды. В Омске «Динамо» будет стараться во что бы то ни стало вернуть себе, как думает команда, своё. Хоккей в этой встрече до её начала видится не особо голевым, но крайне силовым и агрессивным. Прогнозирую много удалений и пару конфликтов на площадке, которые могут привести к самым настоящим дракам. Победит Минск, потому что лучше готов на старте. Он увереннее выглядит и чувствует себя на льду», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».