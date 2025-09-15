«Авангард» — «Динамо» Мн: прогноз Романа Габдрафикова на игру регулярного чемпионата КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Динамо» Минск.

Ставка: обе команды забьют больше 1.5 с коэффициентом 1.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Динамо Мн Минск

«Авангард» после поражения в первой игре от «Ак Барса» с трудом обошёл «Амур», а потом сумел победить «Динамо» из Москвы в тяжёлом матче: уступали 1:3, но в итоге выиграли 7:4. Николай Прохоркин стал автором первого хет-трика нового сезона.

«Динамо» Минск начало чемпионат очень хорошо. Они стартовали позже всех, обыграли в Москве «Спартак», потом поехали в Нижнекамск, где вели 3:0 после первого периода, но в итоге уступили в основное время «Нефтехимику» 3:4. Это был шок-контент. Потом «Динамо» отправилось в Астану и уверенно победило «Барыс», который до этого вообще не проигрывал, — 3:1. Хороший матч со стороны команды Дмитрия Квартального, недовольного осечкой в Нижнекамске.

Обе команды подходят к очному матчу в хорошем состоянии. Но, мне кажется, минчанам чуть сложнее: Москва, Нижнекамск, Астана, теперь — Омск. У «Авангарда» же продолжается домашняя серия: после минского «Динамо» будет ещё игра с «Салаватом Юлаевым». В прошлом матче омичи наконец-то нащупали игру, которая позволяет им забрасывать. Но и Минск — команда, способная выступить очень надежно, поймать соперника на ошибках. «Авангард» пока не выглядит эталоном стабильности.

Поэтому я подобрал такую ставку: обе команды забьют больше 1.5 шайбы с коэффициентом 1.70. Согласитесь: у обеих команд достаточно мастерства, чтобы забросить минимум по две шайбы», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».