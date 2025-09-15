«Авангард» — «Динамо» Мн: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Омске

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Динамо» и ТМ 5.5 за 4.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

«После того как «Авангард» в субботу очень ярко победил «заклятых друзей» в лице московского «Динамо», шикарное настроение должно быть прежде всего у омских болельщиков. А вот у омской команды поводов восхищаться собой нет. Да, проявили характер, превратили 1:3 в 7:4. Но это не потому, что у «ястребов» нынче много сильных сторон. Скорее команда Кудашова имеет много слабых мест. Постоянные и грубые ошибки защитников, слабая игра вратарей — без таких подарков от соперника «Авангард» вряд ли сподобился бы на град заброшенных шайб.

Сегодня хозяевам придётся намного тяжелее. Минское «Динамо» прямо сейчас — команда куда более классная и цельная, чем московское. Дисциплина, скоростная силовая игра, строгость в обороне и давление в атаке — эти и другие козыри очень эффективно используются Квартальновым на старте чемпионата. Белорусский клуб максимально осложнит жизнь сибирякам — в первую очередь, нейтрализует психологически нестабильное нападение «ястребов». Ставил бы на победу гостей и максимум четыре-пять заброшенных шайб на двоих. Омичи много забивать не смогут, а динамовцы — не захотят», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».