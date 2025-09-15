Скидки
«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ

«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ
Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 1.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
«В прошлую пятницу соперники встречались в Уфе, и победа со счётом 4:1 досталась «Автомобилисту». У предстоящего матча сценарий будет схожим – с уверенной разницей выиграет уральский клуб, разве что тотал больше пяти заброшенных команды, скорее всего, на этот раз пробьют. В успехе команды Заварухина сомнений мало.

Все потому, что после всей летней перетряски «Салават» по сумме мастерства превратился в типичного середняка конференции. Именно дефицит умений и опыта образцово-показательно подвёл подопечных Козлова в недавней домашней игре с «Автомобилистом». Уфимцы выложились по максимуму, были активнее, злее и самоотверженнее. Но вся эта сверхмотивированность не принесла ничего, кроме превосходства в статистических показателях вроде количества бросков и перехватов. Уральская команда банально победила на классе, забивая тогда, когда было нужно, и без особых проблем наращивая разницу в счёте. Дома реализовать преимущество в мастерстве будет ещё легче», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

