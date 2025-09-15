«Барыс» — «Динамо» М: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Астане

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» М.

Ставка: обе забьют больше 1.5 за 1.87.

«Московское «Динамо» стартовало в новом сезоне не так уверенно, как ожидали болельщики. Команда провела уже четыре матча, и статистика выглядит довольно скромно: всего одна победа и три поражения. Причём единственный успех случился в матче против «Металлурга», где динамовцы взяли верх только по буллитам (2:1). В остальном были неудачи: сначала поражение в дерби от ЦСКА со счётом 2:6, затем неудача в матче против «Сочи» со счетом 2:3 по буллитам, а последней каплей стало разгромное поражение от «Авангарда» 4:7. Эти результаты показывают, что команда пока ищет себя, и всё можно списать на начало сезона. У москвичей сильная линия нападения, способная забивать много, но некоторые огрехи и нестабильность сразу приводят к большим проблемам. Остаются вопросы к Максиму Моторыгину, так, в прошлом матче с «Авангардом» состоялся самый молодой дебют в истории КХЛ — на вратарскую позицию поставили Владимира Селиванова (17 лет 50 дней).

С другой стороны, важно понимать, что «Динамо» располагает серьёзным подбором исполнителей и рано или поздно команда должна выйти на привычный уровень, скорее всего, вернётся и основной голкипер — Владислав Подъяпольский. Для игроков и тренерского штаба встреча с «Барысом» — отличная возможность реабилитироваться перед болельщиками и доказать, что нынешний старт — это не тенденция.

Что касается «Барыса», то команда из Астаны начала сезон под руководством нового главного тренера и начало получилось весьма бодрым. В первых двух матчах «Барыс» обыграл «Трактор» 4:3 в овертайме и «Амур» 4:3 по буллитам. В обоих поединках команда проявила характер, сумев дожать соперника. Но уже в третьем матче последовало поражение от минского «Динамо» с цифрами на табло 1:3. Эта встреча показала, что «Барысу» пока сложно противостоять более организованным и сбалансированным коллективам. Команда умеет бороться до конца, но системности и глубины состава может не хватить против соперников уровня московского «Динамо».

Чего я жду от матча? Фактор площадки, конечно, на стороне «Барыса», но «Динамо» обладает гораздо более сильным подбором игроков и должно стремиться использовать свои преимущества в атаке. Вопрос в том, смогут ли москвичи сыграть собранно в обороне и не допустить тех провалов, которые мы видели в матче с «Авангардом». Тем не менее с учётом опыта и качества состава именно у московского «Динамо» больше шансов выйти победителем из этой встречи. И вопрос, кто окажется в воротах. Я уже упомянул молодого Селиванова, так вот, он, выйдя по ходу третьего периода, остался «сухим». Доверит ли Алексей Кудашов молодому вратарю начать матч с первых минут? Это риск, но парень концовкой матча в Омске будто это заслужил.

Я хотел взять победу «Динамо», но коэффициент слишком маленький. Плюс если у вратарей бело-голубых проблемы, а мы это видели в прошлом матче, то «Барыс» вряд ли второй матч подряд уйдёт всего лишь с одной шайбой. На старте сезона мы видим, что есть кому забивать», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».