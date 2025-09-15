Скидки
«Родина» — «Факел»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч Первой лиги

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Первой лиги «Родина» — «Факел».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.30.

Россия — Лига PARI . 10-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
«Матч между «Родиной» и «Факелом» обещает динамичное развитие событий. В первом тайме команды будут присматриваться друг к другу, действовать осторожно и искать слабые места в обороне соперника. После перерыва игра, скорее всего, станет более открытой, так как оба коллектива вряд ли согласятся на ничью с прямым конкурентом за выход в РПЛ. Также во вторых таймах команды чаще добавляют, используя свежих игроков и усталость соперника, что создаёт предпосылки для большего числа голов, поэтому возьму второй тайм больше первого за 2.30», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».

