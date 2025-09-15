«Верона» — «Кремонезе»: ставка Игоря Семшова на матч Серии А

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч итальянской Серии А «Верона» — «Кремонезе».

Ставка: обе забьют за 2.05.

«В рамках третьего тура итальянской Серии А состоится встреча между «Вероной», которой руководит Паоло Дзанетти, и «Кремонезе» под руководством Давиде Николы. Матч пройдет в понедельник, 15 сентября, на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне.

Хозяева начали сезон с одного очка в двух выездных матчах. В прошлом туре «скалигеры» потерпели разгром от «Лацио» в Риме: уже в первом тайме соперник трижды поразил ворота подопечных Паоло Дзанетти, несмотря на плотную оборону с тремя центральными защитниками. Хозяевам остро необходим мощный нападающий, но средств на покупку нет. Единственное подкрепление — Амин Сарр, арендованный у «Лиона», но в прошлом сезоне всего четыре гола, и назвать его бомбардиром сложно. В домашнем матче с новичком «мастифы» обязаны играть на победу — иначе им не выжить в Серии А. В этом матче команда должна действовать решительно и смело. Особо заметен в составе «Вероны» Фаллу Чам – 19-летний гамбийский хавбек, цепкий, созидающий и умеющий быстро двигать мяч.

«Тигры» впечатлили стартом сезона Серии А, набрав шесть очков. После сенсационной победы над «Миланом» на «Сан-Сиро» серо-красные 29 августа в домашнем матче против «Сассуоло» одержали трудную победу 3:2. Уверенный первый тайм с голами на 37-й и 39-й минутах дал преимущество 2:0, но во втором тайме соперник отыгрался к 73-й минуте. В итоге в компенсированное время гости вырвали победу благодаря пенальти на 90+4-й минуте, проявив стойкость и волю к победе. У «Кремонезе» я бы отметил действия полузащитника Филиппо Терраччано, который арендован до конца сезона у «Милана». Коуч гостей использует его крайним защитником, что в итоговом рисунке игры выглядит весьма симпатично.

Лучшей, но, правда, рискованной ставкой будет — обе забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».