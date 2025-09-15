Эксперты: шансы «Зенита» и «Краснодара» выиграть РПЛ сравнялись после 7-го тура

В РПЛ остался позади 8-й тур. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

«Краснодар» победил «Акрон» (2:1) и опережает ближайших преследователей на три очка. Шансы краснодарцев выиграть РПЛ выросли с 4.00 до 2.95.

«Зенит» сыграл вничью с «Балтикой» (0:0) и теперь отстаёт от лидера на шесть очков. Поставить на команду Сергея Семака можно также с коэффициентом 2.95 (перед 8-м туром было 2.60).

ЦСКА уступил «Ростову» (0:1) и откатился на четвёртое место, отставая от «Краснодара» на четыре очка. Коэффициент на чемпионство команды Фабио Челестини вырос с 5.00 до 7.00.

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (2:2). Отставание красно-белых от первой строчки — семь очков. Поставить на команду Деяна Станковича можно за 9.00, коэффициент не изменился. Бело-голубые уже в 10 очках от «Краснодара», на их чемпионство дают котировку 17.00.

«Локомотив» в четвёртый раз подряд сыграл вничью, на этот раз с «Ахматом» (1:1). Команда Михаила Галактионова идёт третьей, у неё на три очка меньше, чем у лидера. Шансы железнодорожников оценили в 12.00, коэффициент не изменился.