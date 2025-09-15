Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты: шансы «Зенита» и «Краснодара» выиграть РПЛ сравнялись после 7-го тура

Эксперты: шансы «Зенита» и «Краснодара» выиграть РПЛ сравнялись после 7-го тура
Аудио-версия:
Комментарии

В РПЛ остался позади 8-й тур. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

Материалы по теме
«Реал» — «Марсель». Обамеянг и Гринвуд бросят вызов Мбаппе и Гюлеру
«Реал» — «Марсель». Обамеянг и Гринвуд бросят вызов Мбаппе и Гюлеру

«Краснодар» победил «Акрон» (2:1) и опережает ближайших преследователей на три очка. Шансы краснодарцев выиграть РПЛ выросли с 4.00 до 2.95.

«Зенит» сыграл вничью с «Балтикой» (0:0) и теперь отстаёт от лидера на шесть очков. Поставить на команду Сергея Семака можно также с коэффициентом 2.95 (перед 8-м туром было 2.60).

ЦСКА уступил «Ростову» (0:1) и откатился на четвёртое место, отставая от «Краснодара» на четыре очка. Коэффициент на чемпионство команды Фабио Челестини вырос с 5.00 до 7.00.

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (2:2). Отставание красно-белых от первой строчки — семь очков. Поставить на команду Деяна Станковича можно за 9.00, коэффициент не изменился. Бело-голубые уже в 10 очках от «Краснодара», на их чемпионство дают котировку 17.00.

«Локомотив» в четвёртый раз подряд сыграл вничью, на этот раз с «Ахматом» (1:1). Команда Михаила Галактионова идёт третьей, у неё на три очка меньше, чем у лидера. Шансы железнодорожников оценили в 12.00, коэффициент не изменился.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» — «Вильярреал». Томас Франк готов к Лиге чемпионов
«Тоттенхэм» — «Вильярреал». Томас Франк готов к Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android