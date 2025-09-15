Скидки
Перед матчем «Балтика» — «Зенит» амбассадор БЕТСИТИ Эльхан Салахов провёл турнир 1х1

Перед матчем «Балтика» — «Зенит» амбассадор БЕТСИТИ Эльхан Салахов провёл турнир 1х1
Мероприятие прошло на территории «Ростех Арены» в Калининграде.

Фото: Пресс-служба БЕТСИТИ

Финал турнира состоялся на поле стадиона в перерыве встречи, главным призом за победу стало посещение вип-ложи на следующую домашнюю встречу «Балтики» против «Ростова», а также уникальная футболка клуба.

Также перед матчем с «Зенитом» в вип-ресторане «Ростех Арены» прошел паблик-ток с участием ведущих шоу Cappuccino & Catenaccio Игорем Порошимым, Вадимом Лукомским и Антоном Михашенком, который состоялся при поддержке БЕТСИТИ. Эксперты разобрали игру «Балтики» в текущем сезоне, а также ответили на вопросы слушателей.

Фото: Пресс-служба БЕТСИТИ

Матч «Балтика» — «Зенит» прошёл в воскресенье и завершился вничью — 0:0.

