Стали известны шансы «Локомотива» победить «Акрон» в Кубке России
Комментарии

16 сентября на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре состоится матч 4-го тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ) «Акрон» — «Локомотив». Стартовый свисток запланирован на 18:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение московскому клубу. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.85, что приблизительно составляет 54% вероятности.

Победа «Акрона» оценивается в 3.70, а на ничейный исход можно поставить за 4.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче Кубка России. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

