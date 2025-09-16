Скидки
«Акрон» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка России

«Акрон» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка России
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Акрон» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» победит в 1-2 мяча за 2.40.

Дисциплина — ключ в предстоящей встрече. В первой очной игре «Акрон» остался вдесятером во втором тайме и сразу просел по темпу. Повторять такие подарки нельзя. Если хозяева уберут лишние фолы у своей штрафной, матч станет более вязким. И всё-таки свои два-три шанса гости получат.

Прогноз следующий. «Локомотив» не проиграет и будет ближе к победе в один мяч. Базовый выбор ставки — «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча». Однако мы бы остановились на варианте «победа железнодорожников в один или два мяча». Что-то вроде 2:1 или 1:0 в пользу гостей здесь вполне можно увидеть.

