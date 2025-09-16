«Атлетик» — «Арсенал»: назван фаворит матча в Испании

Лига чемпионов возвращается на «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). 16 сентября местный «Атлетик» примет английский «Арсенал» в матче 1-го тура общего этапа соревнования. Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение английскому клубу. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 51% вероятности.

Победа «Атлетика» оценивается в 4.20, а на ничейный исход можно поставить за 3.55.

Вместе с тем аналитики не ждут голевой перестрелки. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.