«Атлетик» — «Арсенал»: прогноз на матч в Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетик» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.88.

Ждём достаточно осторожный старт. «Атлетик», вероятно, будет пользоваться давлением трибун и бороться за подборы. «Арсенал», скорее всего, захочет с первых минут держать мяч и искать окна между линиями. Без Нико у хозяев меньше скорости в переходах, значит, ставка сместится на кроссы и стандарты. Тут важны дисциплина и первые 20 минут.

У «Арсенала» сейчас понятные точки давления. Субименди дирижирует темпом, Дьёкереш открывает зону за спинами, а Эберечи Эзе добавляет обыгрыш между линиями. Именно это и помогло спокойно закрыть игру с «Ноттингем Форест». Едва ли Артета отойдёт от той схемы, что работает. А если ещё и Салиба готов, линия сзади станет жёстче на верховых мячах.

Прогноз: близкая и вязкая встреча без голевого фейерверка. Домашний фактор держит «Атлетик» в игре, однако по качеству к успеху чуть ближе гости — за счёт центра и формы атакующих футболистов. В том числе Дьёкереша и Субименди. Выбор ставки в таком контексте — «Арсенал» победит. Эрнесто Вальверде — хороший тренер, благодаря которому «Атлетик» играет в Лиге чемпионов. Но без Нико Уильямса будет сложно.

