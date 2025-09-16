ЦСКА — «Спартак»: букмекеры оценили шансы в московском дерби

16 сентября на льду «ЦСКА-Арены» в Москве состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — «Спартак». Стартовое вбрасывание столичного дерби запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение армейскому клубу. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.03 (примерно 48% вероятности).

Победа «Спартака» по итогам трёх периодов оценивается в 3.20. Если потребуется овертайм (ничья в основное время), сыграет коэффициент 4.30.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.50, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.49. Тотал больше 1.5 шайбы каждой команды оценивается в 1.65.