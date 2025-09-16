ЦСКА — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру ЦСКА — «Спартак».

Ставка: победа ЦСКА за 2.03.

У ЦСКА в порядке Спенсер Мартин — надёжно пережил концовку в Череповце. Среди полевых заметны Нестеров и Провольнев, они держат чистый пятак. У «Спартака» связка Коростелёв — Морозов даёт моменты и работает при большинстве. Так что хозяевам нужно следить за дисциплиной тоже.

Контур игры, судя по всему, будет простой. ЦСКА попробует дольше быть с шайбой и через спецбригады давить во втором периоде. «Спартак» может отвечать быстрыми входами в зону и добиванием. Если армейцы не полезут лишний раз в силовую и не наберут штрафы, их преимущество в структуре и глубине первого большинства должно сказаться.

ЦСКА ближе к победе при аккуратной игре без удалений. Базовый выбор — ЦСКА не проиграет + тотал будет меньше 6 шайб. Для более смелых есть победа хозяев в основное время. Красно-белые очень нестабильно начали новый сезон. Едва ли получится переиграть более стабильных армейцев. А результативностью пока не радует ни одна, ни другая сторона.