Названы шансы «Зенита» победить «Ахмат» в Кубке России

17 сентября на «Газпром Арене» «Зенит» сыграет с «Ахматом» в Кубке России, группа A. Старт — в 20:30. У хозяев три победы из трёх в группе и первое место, у гостей — три очка и погоня за вторым проходным местом.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение петербургскому клубу. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.53, что приблизительно равно 65% вероятности.

Победа «Ахмата» оценивается в 6.90, а на ничейный исход можно поставить за 4.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.