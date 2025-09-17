Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Зенита» победить «Ахмат» в Кубке России

Названы шансы «Зенита» победить «Ахмат» в Кубке России
Комментарии

17 сентября на «Газпром Арене» «Зенит» сыграет с «Ахматом» в Кубке России, группа A. Старт — в 20:30. У хозяев три победы из трёх в группе и первое место, у гостей — три очка и погоня за вторым проходным местом.

Материалы по теме
Семак и Станкович перекроют неудачи в РПЛ. Чего ждать от матчей Кубка России
Семак и Станкович перекроют неудачи в РПЛ. Чего ждать от матчей Кубка России

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение петербургскому клубу. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.53, что приблизительно равно 65% вероятности.

Победа «Ахмата» оценивается в 6.90, а на ничейный исход можно поставить за 4.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Материалы по теме
«Зенит» — «Ахмат»: отомстить Черчесову будет сложно
«Зенит» — «Ахмат»: отомстить Черчесову будет сложно
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android