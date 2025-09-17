Скидки
«Зенит» — «Ахмат»: прогноз на матч в Санкт-Петербурге

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на встречу Кубка России «Зенит» — «Ахмат».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.84.

«Ахмат» ожил при Станиславе Черчесове. Дома в РПЛ обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1, в Кубке России разобрал «Рубин» со счётом 2:0. При Этом после паузы грозненцы сыграли вничью 1:1 с «Локомотивом». Касинтура в порядке, забил железнодорожникам. Да и Мелкадзе регулярно доходит до ударов. Это прямые угрозы в быстрых атаках и при стандартах.

Отдельный штрих — очная история этого сезона. В РПЛ «Ахмат» уже куснул «Зенит» в Грозном (1:0). Но в Кубке России на старте сильнее был «Зенит». Да и в целом по группе идёт без осечек. Плюс на «Газпром Арене» инициатива наверняка будет у хозяев. Гостям придётся выкручиваться через перехваты и забросы за спины.

«Зенит» ближе к победе, судя по его успешным выступлениям и глубине состава, но ждать крупного счёта явно не стоит. Вдали от дома «Ахмат» сыграет низким блоком и будет ловить свой шанс на контратаках. Может, так получится дотянуть до серии пенальти. В любом случае проверим тотал меньше 2.5 мяча.

