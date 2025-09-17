Букмекеры оценили шансы «Ак Барса» прервать серию неудач

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги набирает обороты. 17 сентября — очередной игровой день. В Казани на льду стадиона «Татнефть-Арена» состоится дерби Татарстана «Ак Барс» — «Нефтехимик». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Казанцы начали сезон с трёх поражений в четырёх матчах.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение казанскому клубу. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.69, что приблизительно составляет 59% вероятности.

Победа «Нефтехимика» по итогам трёх периодов оценивается в 4.40. Если потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.60.

Вместе с тем аналитики не ждут сверхрезультативной игры. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.75, а тотал больше 5.5 шайбы — за 2.08.

Среди ставок на фору тоже есть варианты: победа «Нефтехимика» с форой (+1.5) идёт за 1.74, а победа «Ак Барса» с форой (-1.5) — за 2.10.