«Бавария» — «Челси»: стал известен фаворит матча Лиги чемпионов

17 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Бавария» и «Челси». Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен». Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенцам. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.70, что составляет примерно 58% вероятности.

При этом шансы «Челси» оценили в 4.85 (20%). Ничья идёт с коэффициентом 4.40 (22%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58. Гол в каждом тайме доступен за 1.50.