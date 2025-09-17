«Бавария» — «Челси»: определён самый вероятный счёт

17 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Бавария» и «Челси». Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен». Начало — в 22:00 мск.

Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.68, а шансы «Челси» оценили в 4.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу «Баварии» за 7.00. Следом идёт ничья 1:1 (8.00), а также 2:1 в пользу немецкого клуба за 9.00. Ставки на гол Гарри Кейна принимают за 1.88.