Главная Ставки Новости

«Бавария» — «Челси»: прогноз на матч в Мюнхене

«Бавария» — «Челси»: прогноз на матч в Мюнхене
Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Бавария» — «Челси».

Ставка: «Бавария» не проиграет + обе забьют за 1.98.

Состав у «Челси» потрясающий и выглядит угрожающе даже для «Баварии». Но есть и много травмированных игроков. Например, сильно не хватает Лиама Делапа, в защите был бы полезен Ливай Колуилл. Глубина состава ухудшилась, однако всё равно в запасе остаётся много качественных игроков. У Энцо Марески очень сбалансированная команда. Вызывает беспокойство лишь оборона, которая пропустила два от «Брентфорда» в минувшей игре.

Предлагаем поставить на то, что «Бавария» не проиграет, через обмен голами. Лондонцам будет очень тяжело, но изобретательный Энцо Мареска что-нибудь придумает. На КЧМ-2025 он неожиданно остановил «ПСЖ», поэтому Венсан Компани должен быть готов ко всему. Да и защита мюнхенцев не выглядит монолитной стеной, а у «Челси» с возвращением Палмера появится ещё больше креатива в атаке.

