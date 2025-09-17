«Ливерпуль» — «Атлетико»: букмекеры оценили шансы команд

17 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Атлетико». Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск. Английский чемпион готов проэкзаменовать нестабильных гостей из Мадрида.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английскому клубу. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.58, а шансы «Атлетико» оценили в 5.50. Ничья идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.