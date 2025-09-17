Стали известны шансы «ПСЖ» начать Лигу чемпионов с победы

17 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и «Аталанта». Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Парижа. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.49, что составляет примерно 67% вероятности.

При этом шансы «Аталанты» оценили в 7.30 (13%). Ничья идёт с коэффициентом 4.90 (20%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.