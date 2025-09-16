«Оренбург» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Рубин».

Ставка: «Рубин» не проиграет, и обе забьют за 2.10.

«После насыщенного 8-го тура РПЛ мы переключаемся снова на Кубок России. Здесь команды выходят на финишную прямую: впереди 4-й тур, во многом определяющий.

Начнём с группы А, где сразу у трёх команд по три очка. Единоличный лидер — «Зенит», который далеко оторвался ото всех. И, конечно, в очных матчах между тремя командами, «Ахматом», «Рубином» и «Оренбургом», будет решаться судьба, кто же в итоге Кубок покинет, кто отправится в Путь регионов, а кто в плей-офф РПЛ.

«Оренбург» — «Рубин» в Оренбурге, на стадионе «Газовик», где совсем недавно эти команды играли в чемпионате. Был трогательный момент с дублем Даку, как он вспоминал своего дедушку, за день до матча ушедшего из жизни. И сейчас «Рубин» после тяжёлого, очень плотного матча с Махачкалой. Конечно, какую-то ротацию Рашид Рахимов сделает на этот матч. То же самое касается «Оренбурга», который провёл просто чудовищный матч по качеству с «Пари НН» и проиграл абсолютно логично — 1:3. Но здесь Кубок, здесь другие задачи, другие футболисты играют.

«Оренбург» редко вообще уходит с поля без забитого мяча, в домашних матчах в том числе. Поэтому на гол «Оренбурга» можно закладываться, тем более знакомое хорошее искусственное поле, и к нему привыкать особо не надо. И «Рубин», я думаю, уже к этому искусственному газону адаптирован, так как совсем недавно играли. И «Рубин» просто помощнее, покрепче, обойма игроков у него, мне кажется, получше, чем у «Оренбурга».

Вариант «обе забьют» я бы рассмотрел как основной. И, мне кажется, «Рубин» не проиграет в этой паре. Мой прогноз на основное время — «X2, «Рубин» не проиграет, и обе забьют» за коэффициент 2.10», — приводит слова Генича «РБ Спорт».