«Акрон» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Акрон» — «Локомотив».

Ставка: индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1,5 за 1,80.

«В Самаре на «Солидарность Арене» сыграют «Локомотив» и «Акрон», это группа D. И эта игра тоже во многом решающая, потому что «Локомотив» идет вторым вслед за ЦСКА с 6 очками, у «Акрона» — 5, и пока без набранных очков здесь «Балтика». «Локомотив» в предыдущем туре «Акрон» обыграл — 2:0, получилась очень закрытая игра с большим количеством единоборств, с большим количеством фолов, с неоднозначными решениями арбитра. Сейчас матч выездной.

16 сентября 2025, вторник. 18:45 МСК
У «Акрона» 5 поражений подряд, и, конечно, каких-то положительных эмоций не хватает. Да, прибавились новички, некоторые уже дебютировали в последнем туре в матче с «Краснодаром». И «Акрон» смотрелся достаточно неплохо. Сейчас «Акрону», чтобы обойти «Локомотив», надо обязательно побеждать в этой встрече. Нужно стараться продолжить выступление в Кубке России уже через Путь РПЛ. «Локомотиву» важно не проиграть. И сам футбол «Акрона» достаточно удобен для «Локомотива», особенно если учесть, что «Акрон» должен идти вперед.

Не знаю, сыграет Дзюба или нет. Скорее всего, нет. Это добавит чуть скорости «Акрону» впереди, может быть, разнообразие. «Локомотив» может использовать пространство. Какой будет состав у «Локомотива» — тоже вопрос. Но главные добродетели, качества «Локомотива» впереди — это скорость и свободные зоны. И если «Акрон» эти свободные зоны предоставит, то «Локомотив» вполне может своими хорошими качествами правильно распорядиться.

Мой прогноз на эту встречу — «индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1,5» за 1,8. Рассчитываю, что «Акрон» подраскроется, так как ему надо побеждать, и «Локомотив» на контрах может его подловить», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

