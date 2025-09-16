«Пари НН» — «Динамо» Мх: прогноз Константина Генича на матч Кубка России 16 сентября

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Пари НН» — «Динамо» Мх.

Ставка: 1-2 гола в матче за 1.80.

«Самая, конечно, плотная пара в 4-м туре — это «Пари НН» — «Динамо» Махачкала. Это группа С. И здесь махачкалинцы неожиданно лидеры, они пока идут вообще бесперебойно, без потерь: три игры — три победы, восемь очков в таблице. Понятно, что первая победа была одержана в серии пенальти.

Махачкала играет всегда одинаково, всегда в один и тот же схожий стилистически футбол. «Пари НН» от соперника к сопернику подстраивается. Хороший матч выдали с «Оренбургом», настоящий бенефис Хуана Босельи, он был очень хорош. И «Пари НН» всё-таки надо ситуацию чуть исправлять в чемпионате. В Кубке три очка у них, и в четырёх очках московский «Спартак». Поэтому, как бы «Пари» ни сыграл, он всё равно на третьем месте останется.

Здесь ротация состава неизбежна у Алексея Шпилевского, но хочется поддержать заданный темп, хочется поддержать это качество, показанное в игре с «Оренбургом». Но с Махачкалой сделать это будет очень и очень сложно. В любой момент Махачкала может игру перевернуть, как, например, в матче с «Ростовом». Там «Ростов» доминировал, доминировал, доминировал, но в итоге проиграл 1:3.

Будет боевая игра с большим количеством фолов, единоборств и, возможно, жёлтых карточек. И если и будут голы в этом матче, то, на мой взгляд, не больше двух. Здесь стандарты могут сыграть ключевую роль. Мой прогноз — «тотал матча 1-2 гола» за коэффициент 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».