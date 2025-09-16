Скидки
«Атлетик» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

«Атлетик» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетик» — «Арсенал».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Начинается второй сезон Лиги чемпионов в новом формате. Много встреч, много классных афиш. 1-й тур, и тут действительно глаза разбегаются, на что обратить внимание и какую игру зацепить.

«Атлетик» Бильбао дома сыграет против «Арсенала». Матч для Бильбао, можно сказать, исторический. Бильбао очень рассчитывал в прошлом сезоне выйти в финал Лиги Европы, чуть-чуть не срослось, и тогда как раз вылетели от английской команды, от «Манчестер Юнайтед». У Бильбао сейчас травмирован Нико Уильямс, а это, ну, как минимум 30-35% атакующего потенциала. И вряд ли Бильбао с «Арсеналом» рискнёт играть в открытый футбол, потому что лондонцы здорово наказывают за ошибки. Плюс у «Арсенала» мощнейшие стандарты. И, конечно, всё это главный тренер «Атлетика» должен просчитывать и должен всё это учитывать.

Для «Арсенала» тоже важно начать хорошо эту Лигу чемпионов. «Арсенал» умеет играть на выезде и умеет правильно эшелонированно всё закрывать и защёлкивать.

Поэтому, несмотря на то что в Бильбао будет сумасшедшая атмосфера, всё будет в красно-белых цветах, близких и для тех, и для других, матч получится очень закрытым, очень плотным и с минимумом забитых мячей. Мой прогноз — «тотал меньше 2.5» за 1.8», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

