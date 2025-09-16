«Реал» — «Марсель»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Марсель».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Мадридский «Реал» открывает Лигу чемпионов при Хаби Алонсо домашним матчем с «Марселем» Роберто Де Дзерби. И тоже весьма интригующая встреча. «Реал», хоть и бесперебойно идёт в чемпионате, четыре игры — четыре победы, а Хаби Алонсо признан лучшим тренером месяца в чемпионате Испании, тем не менее его футбол всё-таки с вопросами. Очень хорошие моменты есть и по последней игре с «Реалом Сосьедад», и прекрасный, просто в сумасшедшей форме Килиан Мбаппе, и хорош Арда Гюлер, но при этом в обороне «Реал» достаточно много позволяет создавать сопернику. И от «Мальорки» дома пропустили, а потом с трудом взламывали насыщенную оборону, и здесь Куртуа подтащил, и штанги помогали.

В общем, у «Марселя» наверняка будут шансы отличиться, хоть он и сугубо домашняя команда. Пока в этом сезоне «Марсель» на выезде выглядит очень неудачно: две игры — два поражения. В Лиге чемпионов «Марсель» дома играл гораздо лучше, чем на выезде. Однако атака «Марселя» с такими классными исполнителями, как и Гуири, и Гринвуд, и Веа, есть ещё Надир, есть Кондогбиа в центре поля, наверняка что-то попробует впереди придумать. Плюс Хейсен у «Реала» не всегда удачно играет и не всегда сконцентрированно.

У «Марселя» будет шанс забить. Однако «Реал», конечно же, фаворит. Поэтому я бы взял вариант «обе забьют» в этой встрече. Верю в атаку «Марселя» и что где-то «Реал», может быть, в обороне сыграет не лучшим образом. Тут вопрос реализации «Марселя», не только плана, но и своих шансов, которые будут наверняка в этой игре. Самое главное, чтобы Де Дзерби ничего сверхоригинального на этот матч не придумал.

Мой прогноз — «обе забьют» за 1.70», — приводит слова Генича «РБ Спорт».