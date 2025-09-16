Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» — «Марсель»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Мадриде

«Реал» — «Марсель»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Марсель».

Ставка: обе забьют за 1.70.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Марсель
Марсель, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мадридский «Реал» открывает Лигу чемпионов при Хаби Алонсо домашним матчем с «Марселем» Роберто Де Дзерби. И тоже весьма интригующая встреча. «Реал», хоть и бесперебойно идёт в чемпионате, четыре игры — четыре победы, а Хаби Алонсо признан лучшим тренером месяца в чемпионате Испании, тем не менее его футбол всё-таки с вопросами. Очень хорошие моменты есть и по последней игре с «Реалом Сосьедад», и прекрасный, просто в сумасшедшей форме Килиан Мбаппе, и хорош Арда Гюлер, но при этом в обороне «Реал» достаточно много позволяет создавать сопернику. И от «Мальорки» дома пропустили, а потом с трудом взламывали насыщенную оборону, и здесь Куртуа подтащил, и штанги помогали.

В общем, у «Марселя» наверняка будут шансы отличиться, хоть он и сугубо домашняя команда. Пока в этом сезоне «Марсель» на выезде выглядит очень неудачно: две игры — два поражения. В Лиге чемпионов «Марсель» дома играл гораздо лучше, чем на выезде. Однако атака «Марселя» с такими классными исполнителями, как и Гуири, и Гринвуд, и Веа, есть ещё Надир, есть Кондогбиа в центре поля, наверняка что-то попробует впереди придумать. Плюс Хейсен у «Реала» не всегда удачно играет и не всегда сконцентрированно.

У «Марселя» будет шанс забить. Однако «Реал», конечно же, фаворит. Поэтому я бы взял вариант «обе забьют» в этой встрече. Верю в атаку «Марселя» и что где-то «Реал», может быть, в обороне сыграет не лучшим образом. Тут вопрос реализации «Марселя», не только плана, но и своих шансов, которые будут наверняка в этой игре. Самое главное, чтобы Де Дзерби ничего сверхоригинального на этот матч не придумал.

Мой прогноз — «обе забьют» за 1.70», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Реал» — «Марсель». Обамеянг и Гринвуд бросят вызов Мбаппе и Гюлеру
«Реал» — «Марсель». Обамеянг и Гринвуд бросят вызов Мбаппе и Гюлеру
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android