«Атлетик» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на игру 1-го тура Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Атлетик» — «Арсенал».

Ставка: 2:2 за 14.00.

«Равная пара встретится в 1-м туре Лиги чемпионов — «Атлетик» и «Арсенал» Учитывая их старт сезона, не жду, что они определят победителя.

Соперники схожим образом стартовали в своих чемпионатах. В четырёх турах они трижды выиграли и по разу уступили. Правда, у «Арсенала» есть хоть какое-то оправдание. Ведь единственную пока неудачу в АПЛ он потерпел от действующего чемпиона Англии, да и, пожалуй, сильнейшего клуба лиги на данный момент — от «Ливерпуля». И то не так всё очевидно у них было, только на 80-й минуте «красные» единственный гол забили.

А вот «Атлетик» проиграл в прошлом туре Ла Лиги неочевидному сопернику — «Алавесу». Мы привыкли, что они обычно стоят на разных полюсах таблицы, но вот в очном матче в 4-м туре «славные» одержали победу. В целом нельзя сказать, что команда из Бильбао плохую игру провела. Она доминировала, создавала намного больше моментов. Но вот с реализацией были проблемы, Нико Уильямс ещё не играл.

В остальных же противостояниях обе команды выигрывали, часто делали это уверенно. «Атлетик» в Примере обыграл «Севилью» (3:2), «Райо Вальекано» (1:0) и «Бетис» (2:1). «Арсенал» же справился в АПЛ с «Ман Юнайтед» (1:0), «Лидсом» (5:0) и с «Ноттингем Форест» (3:0).

В общем, это две сильные команды. Но сейчас к ним есть вопросы. «Арсенал» в важном матче с «Ливерпулем» уступил. «Атлетик» же умудрился «Алавесу» проиграть. Так что в очном матче жду от них активного футбола и много голов. Но, думаю, победителя они не определят — моя ставка на точный счёт 2:2 за 14.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».