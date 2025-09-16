«Атлетик» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Бильбао

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетик» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.86.

«Интересный матч в 1-м туре Лиги чемпионов — «Атлетик» Бильбао против лондонского «Арсенала». Два топовых представителя своих чемпионатов. Причём старт сезона у них был схожим, оба уже успели потерпеть неудачи. Жду тут равной игры, не сказал бы, что фаворит очевиден.

«Арсенал» в общем-то пока ожидаемо выступает. Почти без ошибок идёт команда. Да, одно поражение всё-таки уже есть у «канониров», но произошло оно в матче с, пожалуй, сложнейшим соперником по АПЛ — «Ливерпулем». Да и то был клуб из Лондона близок к ничьей, провёл пассивный матч, пропустив в самой концовке.

В трёх остальных противостояниях «Арсенал» только выигрывал. Дважды с разгромным счётом он победил, но там оппоненты позволяли много забивать — «Лидс» (5:0) и «Ноттингем Форест» с новым тренером (3:0). Ещё одна победа была тоже очень тяжёлой, была встреча похожа на противостояние с «Ливерпулем», но «Ман Юнайтед» уже сам забить не сумел — 1:0.

«Атлетик» же стартовал в Примере уверенно — с ходу добыл три победы кряду. Оппоненты тоже были у него разного уровня — «Севилья» (3:2), «Райо Вальекано» (1:0) и «Бетис» (2:1). Казалось, у басков в 4-м туре проблем не должно тоже возникнуть — там был соперник ниже классом. Однако «Алавес» в итоге не просто не уступил клубу из Бильбао — он обыграл его с минимальным счётом 1:0. Но состав был не самый оптимальный у «Атлетика», да и мыслями команда явно была уже в Лиге чемпионов.

В общем, я тут жду борьбы. Само собой, в турнире обе команды хотят стартовать с побед. С другой стороны, они понимают, что впереди ещё много туров, а это только старт ЛЧ. Впереди у них будут более простые игры. «Арсеналу» в следующем туре предстоит играть с «Олимпиакосом», у «Атлетика» скоро матч с «Карабахом».

Всё-таки я тут поверю в «Арсенал». С минимальным счётом он выиграет. Ставлю на его победу за 1.86», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».