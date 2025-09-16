«Реал» Мадрид — «Марсель»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов 16 сентября

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Марсель».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.99.

«В рамках первого тура этапа Лиги чемпионов состоится встреча между «Реалом», которым руководит Хаби Алонсо, и «Марселем» под руководством Роберто Де Дзерби. Игра пройдет в среду 16 сентября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Сливочные» всегда считаются одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. В этом сезоне «Реал Мадрид» показывает прогресс: 12 очков в четырех турах, и в матче против «Овьедо» (3:0) проявили класс сильнейшего. В прошлом сезоне мадридцы досрочно выбыли из Лиги чемпионов, уступив в четвертьфинале лондонскому «Арсеналу», при этом пропустив 22 гола за 14 матчей. В ответ на это клуб укрепил защиту, чтобы вновь претендовать на титул лучшего европейского клуба. У «галактикос» безусловно все внимание сконцентрировано на Килиане Мбаппе, который, скорее всего, сделает разницу в предстоящем матче.

«Провансальцы» пока не показывают стабильной игры на выезде. В домашних матчах «бело-голубые» уверенно разгромили «Париж» (5:2) и «Лорьян» (4:0), но на чужих полях потерпели минимальные поражения от «Ренна» и «Лиона». Перед Лигой чемпионов команда усилилась, особенно в обороне, что делает их опасными соперниками, способными бороться за место в топ-24. В составе гостей особо можно отметить пару нападающих – Мэйсона Гринвуда и Пьера Обамеянга. От их настроения будет зависит настроение команды в целом.

Думаю, что «Марсель» может столкнуться с серьезными трудностями против атакующего «Реала». Рекомендую сыграть на победу мадридского клуба с форой (-1.5) мяча», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».