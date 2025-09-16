Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» Мадрид — «Марсель»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов 16 сентября

«Реал» Мадрид — «Марсель»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов 16 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Марсель».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.99.

«В рамках первого тура этапа Лиги чемпионов состоится встреча между «Реалом», которым руководит Хаби Алонсо, и «Марселем» под руководством Роберто Де Дзерби. Игра пройдет в среду 16 сентября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Марсель
Марсель, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сливочные» всегда считаются одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. В этом сезоне «Реал Мадрид» показывает прогресс: 12 очков в четырех турах, и в матче против «Овьедо» (3:0) проявили класс сильнейшего. В прошлом сезоне мадридцы досрочно выбыли из Лиги чемпионов, уступив в четвертьфинале лондонскому «Арсеналу», при этом пропустив 22 гола за 14 матчей. В ответ на это клуб укрепил защиту, чтобы вновь претендовать на титул лучшего европейского клуба. У «галактикос» безусловно все внимание сконцентрировано на Килиане Мбаппе, который, скорее всего, сделает разницу в предстоящем матче.

«Провансальцы» пока не показывают стабильной игры на выезде. В домашних матчах «бело-голубые» уверенно разгромили «Париж» (5:2) и «Лорьян» (4:0), но на чужих полях потерпели минимальные поражения от «Ренна» и «Лиона». Перед Лигой чемпионов команда усилилась, особенно в обороне, что делает их опасными соперниками, способными бороться за место в топ-24. В составе гостей особо можно отметить пару нападающих – Мэйсона Гринвуда и Пьера Обамеянга. От их настроения будет зависит настроение команды в целом.

Думаю, что «Марсель» может столкнуться с серьезными трудностями против атакующего «Реала». Рекомендую сыграть на победу мадридского клуба с форой (-1.5) мяча», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

Материалы по теме
«Реал» — «Марсель». Обамеянг и Гринвуд бросят вызов Мбаппе и Гюлеру
«Реал» — «Марсель». Обамеянг и Гринвуд бросят вызов Мбаппе и Гюлеру
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android