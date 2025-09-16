«Реал» Мадрид — «Марсель»: ставка Александра Мостового на встречу Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Марсель».

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.80.

«В 1-м туре Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграет с «Марселем». Конечно, мадридцы являются фаворитами почти всех своих встреч в этом турнире — они «короли» ЛЧ. Тут ещё и соперник не самый сложный. Исход для меня предсказуем.

Причём ладно бы марсельцы к этой игре подходили в хорошей форме, на серии побед. Можно было бы предположить, что небольшой шанс у них есть. Тем более что «сливочные» пока не без проблем выступают. Однако команда Де Дзерби не лучшим образом начала сезон. У неё в пассиве уже два поражения есть — 0:1 от «Ренна» и от «Лиона», два примерно равных оппонента, особенно второй. В двух других противостояниях «Марсель» уже ожидаемо выигрывал, там ему было легче — 5:2 с «Парижем» и 4:0 — с «Лорьяном».

А вот у команды Хаби Алонсо результаты как раз пока были только положительные. Четыре матча — четыре победы, 100-процентый успех. И да, тоже пока сильных соперников по чемпионату Испании у неё не было, «Реал Сосьедад» не в счёт, он проваливает пока новый розыгрыш Ла Лиги. Его как раз на выходных «сливочные» одолели со счётом 2:1.

В трех других встречах «Реал» тоже выигрывал у «Осасуны» (1:0), «Реала Овьедо» (3:0) и у «Мальорки» (2:1). Сейчас коллектив возглавляет таблицу, уже оторвался от «Барсы», которая успела потерять очки один раз. В целом такие результаты клуба обнадёживают, если учитывать, что у него новый тренер пришёл, состав частично сменился. Мбаппе вот зато результативен, почти в каждом матче забивает.

В общем, «Реал» тут должен выигрывать. Он ещё помнит свой прошлый розыгрыш группового этапа, в котором, мягко говоря, не доминировал. Тут в 1-м туре клуб обязан набирать три очка в матче с таким соперником», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».