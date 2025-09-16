«Тоттенхэм» — «Вильярреал»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Англии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Вильярреал».

Ставка: победа «Тоттенхэма» и ТБ 2.5 за 3.40.

«В рамках первого тура этапа Лиги чемпионов состоится встреча между «Тоттенхэмом», которым руководит Томас Франк, и «Вильярреалом» под руководством Марселино Гарсии Тораля. Игра пройдет в среду 16 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

«Шпоры» показывают стабильность и надежность. Под руководством нового тренера клуб уверенно стартовал в АПЛ — девять очков за четыре игры, с сильной обороной: победы без пропущенных мячей и лишь одна неудача против «Борнмута». Домашняя арена — крепость команды. Триумфы на родных полях сыграли важную роль в победе в Лиге Европы. У хозяев можно отметить феноменальную игру голкипера – итальянца Гильелмо Викарио, который уже «засушил» три встречи в Английской Премьер-Лиге

Гости ищут свою игру. Наставник Марселино быстро восстановил команду после сложного сезона 2023/24, вернувшись на пятую позицию и обеспечив место в Лиге чемпионов. Начало нового сезона было противоречивым для «желтой подводной лодки»: победы над слабым «Овьедо» и «Жироной» сменились нерешительными матчами с «Сельтой» и «Атлетико». Испанцы не участвовали в еврокубках в прошлом году и сейчас очень стремятся показать достойный результат. В составе «Вильярреала» особо заметен канадский хавбек Тайон Бьюкенен, который находится в шикарной форме – четыре игры и три забитых мяча в испанской Примере. Ближайшая встреча Лиги Чемпионов — отличный шанс проявится себя на европейской арене.

Стоит помнить о неустрашимой домашней серии подопечных Томаса Франка в еврокубках. Прогноз: победа «Тоттенхэма» и тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».