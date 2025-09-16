«Ювентус» — «Боруссия» Д: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Турине

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Ювентуса» 2:1 за 7.80.

«Лига чемпионов стартует для «Ювентуса» и «Боруссии» Дортмунд. Два топовых представителя своих чемпионатов. Жду тут конкуренции, точно разгромной победы одного из коллективов не получится. Счёт после основного времени будет небольшим у них.

У обеих команд определённые ожидания от этой ЛЧ. Прошлый розыгрыш они по-разному провели. «Юве» провалился в групповом этапе, не так легко вышел в плей-офф, где сразу же в по результатам стыковых матчей вылетел, да ещё и не от самого сложного оппонента — ПСВ. «Боруссия» же, наоборот, в еврокубке выглядела хорошо, групповой раунд провела лучше, а в плей-офф дошла до четвертьфинала, где едва не выбила «Барселону».

Свои прошлые розыгрыши чемпионатов они провели схожим образом — у них проблемы на старте, в середине сезона они сменили тренеров, провели отлично финальные отрезки, финишировав в зоне Лиги чемпионов. И в новом сезоне их выступления тоже были похожими.

Пока они не проигрывали в своих лигах. Тут стоит отметить, что у «Боруссии» на одну игру было больше — в Кубке она стартовала с победы над «Эссеном», после чего в трёх турах Бундеслиги заработала семь очков: 3:3 с «Санкт-Паули», 3:0 с «Унионом» и 2:0 — с «Хоффенхаймом». Как видим, в атаке дортмундцы уверенно выступают, много забивают.

У «Ювентуса» же в активе всего три встречи пока, зато во всех были победы. В первых турах проблем у туринцев не возникло: 2:0 с «Пармой» и 1:0 — с «Дженоа». Но вот в 3-м туре, который прошёл сейчас на выходных, не повезло с соперником «старой синьоре». Играла она с «Интером», перестрелку голами они устроили, победителем из неё вышел «Юве» — 4:3.

Да, матч с миланцами явно у команды Тудора отнял сил, однако прибавил эмоций и уверенности в себе. Эта встреча будет домашней. Думаю, с минимальной разницей в голах выиграет тут представитель Италии — точный счёт 2:1 за 7.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».