«Тоттенхэм» — «Вильярреал»: ставка Романа Павлюченко на игру 1-го тура Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Вильярреал».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.90.

«Тоттенхэм» и «Вильярреал» встретятся в первом туре новой Лиги чемпионов. Примерно равный класс оппонентов. Но все же отдам тут предпочтение хозяевам поля, которые несколько отличных матчей в сезоне уже выдали.

По-разному соперники попали в этот розыгрыш ЛЧ. В прошлом сезоне «Вильярреал» получил полноценную путевку в турнир через чемпионат, финишировал он пятым в турнире. А вот «Тоттенхэм» по своим результатам в АПЛ даже близко не заслужил попасть в главный еврокубок. Он финишировал в турнире очень низко. Но сумели «шпоры» пройти в ЛЧ благодаря победе в Лиге Европы, тут уже все было заслуженно.

И в новом сезоне, в целом, «Тоттенхэм», скорее, обнадеживает, конечно. Уже два матча против топ-оппонентов он провел. Сперва чуть ПСЖ в Суперкубке УЕФА не одолел, уступив только в серии пенальти. Затем в одном из туров АПЛ команда Франка была сильнее «Ман Сити», по делу три очка добыла — 2:0.

Да, выступления в Премьер-лиге у «Тоттенхэма» уже нельзя назвать безупречными. Был провальный матч с «Борнмутом», поражение 0:1. Но в других встречах клуб больше доминировал — 3:0 с «Бернли» и «Вест Хэмом». Так что пока впечатления от выступлений «шпор» хорошие, они идут высоко в АПЛ, в ЛЧ в групповом раунде определенные шансы имеют.

«Вильярреал» уже чуть хуже начал сезон, в сравнении с его оппонентом. Стартовал он с двух побед, но оппозиция там совсем слабой была — 2:0 с «Реалом Овьедо» и 5:0 с «Жироной». С чуть более сильными соперниками «желтая подлодка» уже терпела неудачи. Сперва с «Сельтой» поделила очки (1:1), а затем и «Атлетико» проиграла — 0:2. В таблице «Вильярреал» уже не так высоко идет теперь.

Само собой, трудно оценивать шансы соперников из разных чемпионатов, учитывая, что это только первый тур ЛЧ. Причем, думаю, «шпоры» сейчас чуть расслабленнее сыграют, потому что график следующих матчей у них не такой сложный — «Буде/Глимт», «Монако» и «Копенгаген». А вот «Вильярреалу» дальше играть с «Ювентусом» и «Манчестер Сити». Плюс, испанцы сегодня в гостях сыграют.

Так что все-таки отдам предпочтение подопечным Франка. Они выиграют — коэффициент 1.90», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».