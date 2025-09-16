ЦСКА — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Спартак».

Ставка: ТМ 5 за 2.08.

Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Спартак Москва

«Оба соперника подходят к дерби в скверном настроении. У «Спартака» три поражения подряд. У ЦСКА один гол в двух последних матчах и первые разногласия между Никитиным и командой. Когда сверхсдержанный главный тренер на всю страну говорит, что армейцам «не хватает страсти» — это равнозначно тому, как если бы коллега Никитина крыл своих подопечных нецензурными эпитетами.

В августе на Кубке мэра ЦСКА победил красно-белых со счётом 2:0. Сейчас есть ощущение, дерби вновь будет развиваться по схожему сценарию. Если уж «Спартак» на прошлой неделе не мог забросить больше одной за игру, причём командам с проходной обороной – то против красно-синих и вовсе будет биться лбом об стену. Так что тотал меньше пяти шайб матчу гарантирован. Ну а верить в итоговую победу хозяев заставляет тот факт, что обыграть их прямо сейчас может только клуб, который готовился брать очки именно на старте регулярки. «Сочи» был в отличных кондициях – потому и победил армейцев. «Спартак» же на данный момент к таким подвигам просто не готов», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».