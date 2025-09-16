Скидки
Фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч ЛЧ «Реал» — «Марсель»
16 сентября мадридский «Реал» примет «Марсель» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в 22:00 мск. К возвращению ЛЧ все новые клиенты БЕТСИТИ могут получить фрибет до 100 000 рублей:

1. Зарегистрируйся.

2. Пополни счёт.

3. Сделай ставки и получи фрибет в размере 50% от депозита.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов мадридский клуб не сумел защитить титул. Команда, которую возглавлял Карло Анчелотти, в четвертьфинале по сумме двух матчей проиграла лондонскому «Арсеналу». В межсезонье руководство клуба приняло решение сменить главного тренера. Теперь с командой работает ранее игравший за неё с 2009 по 2014 год Хаби Алонсо.

На старте текущего сезона мадридцы провели два домашних матча. В рамках чемпионата Испании они обыграли «Осасуну» (1:0) и «Мальорку» (2:1). В одном из матчей отличился Килиан Мбаппе. Французский форвард ранее играл на родине и 16 раз встречался с «Марселем», ни разу не потерпев поражение: 14 побед и два ничейных исхода. В этих играх нападающий забил 10 голов.

«Марсель» является андердогом данного противостояния. Аналитики БЕТСИТИ котируют его победу в Мадриде за коэффициент 8.00. В двух выездных матчах сезона команда потерпела два поражения, уступив в чемпионате Франции с одинаковым счётом 0:1 «Ренну» и «Лиону». Также букмекеры высоко оценивают шансы «Реала» на победу в Лиге чемпионов. Мадридцы находятся в топ-5 фаворитов на титул. На подобный исход можно поставить с коэффициентом 9.00.

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал» 30 сентября сыграет на выезде с «Кайратом». «Марсель» в тот же день примет амстердамский «Аякс».

