«ПСЖ» — «Аталанта»: прогноз на матч во Франции

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Аталанта».

Ставка: «ПСЖ» победит всухую за 2.55.

У хозяев вряд ли есть реальный повод для переживаний. «Аталанта» показывает неубедительный футбол и в новом сезоне ещё не встречалась с настолько серьёзными соперниками. В Серии А она сыграла вничью с аутсайдерами «Пизой» (1:1) и «Пармой» (1:1), а также разгромила «Лечче» (4:1). Однако пока рано говорить, что подопечные Ивана Юрича разогнались.

Межсезонье опустошило клуб из Бергамо. Адемола Лукман заявил о желании покинуть команду, однако так и не нашёл новую работу. Иван Юрич подтвердил, что он останется неактивным и с «ПСЖ» не сыграет. Тренеру будет сложно что-то придумать с учётом того, как нескладно действуют его подопечные в обороне. Да и атака, несмотря на четыре гола в ворота «Лечче», по-прежнему сырая.

Предлагаем поставить на то, что «ПСЖ» выиграет у «Аталанты» и не пропустит. Травмы должны вынудить команду из Парижа действовать намного внимательнее и убедительнее в обороне. Итальянский клуб тоже не собирается форсировать и наверняка даже готов к ничьей. Но мастерство Баркола должно решить исход встречи. Возможно, будет достаточно всего одного забитого мяча.