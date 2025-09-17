«Ливерпуль» — «Атлетико» Мадрид: прогноз на матч в Англии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико».

Ставка: «Ливерпуль» победит + тотал меньше 4.5 гола за 2.07.

«Ливерпуль» сейчас находится на подъёме и готов бросить вызов дисциплинированной обороне мадридского «Атлетико». Арне Слот привнёс в игру мерсисайдцев много нового и быстро устраняет все недостатки. Сезон в АПЛ стартовал с четырёх побед Не без трудностей, однако осечек нет.

Возможно, главному тренеру «Атлетико» придётся пожертвовать атакующим потенциалом ради укрепления нестабильной и уязвимой защиты. Скорее всего, ему придётся рассчитывать только на быстрые контратаки и не рисковать. Даже такому мастеру оборонительных тактик, как Диего Симеоне, эта задача может оказаться не по зубам.

Предлагаем поставить на то, что «Ливерпуль» победит, через тотал меньше 4.5 мяча. Команда Арне Слота уверенно контролирует мяч, а за счёт целой россыпи талантливых футболистов на всех позициях умеет быстро возвращаться из атаки в оборону, что может лишить «Атлетико» всякой возможности контратаковать.