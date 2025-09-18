Названы шансы ЦСКА победить «Балтику»

18 сентября ЦСКА дома сыграет с «Балтикой» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Матч состоится на «ВЭБ Арене» в Москве, начало — в 18:30 мск.

У москвичей семь очков и первое место в группе D, у калининградцев — пока 0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.77, что приблизительно равно 56% вероятности.

Победа «Балтики» по итогам 90 минут оценивается в 4.80, а ничейный исход — в 3.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч Кубка России в Москве не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.