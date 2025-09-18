ЦСКА — «Балтика»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру ЦСКА — «Балтика».

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.18.

Свежая очная история встреч на стороне москвичей. 27 августа в Калининграде ЦСКА выиграл со счётом 2:0 благодаря дублю Ивана Облякова с пенальти — оба раза после игры рукой соперника. Это важный маркер: у армейцев отлажены стандарты и механизмы давления в штрафной площади соперника.

У московских армейцев в тонусе Иван Обляков — решил прошлый кубковый матч и стабилен при стандартах. Плюс не забываем о хорошей форме Матвея Кисляка. «Балтику» обычно выручает порядок в защите и работа краёв. Если хозяева дадут пространство, калининградцы накажут простым розыгрышем. Но в позиционных атаках им тяжелее, особенно вдали от дома.

Прогноз будет следующим. Игра получится без фейерверка, с преимуществом ЦСКА по качеству моментов за счёт стандартов, глубины, мотивации исправиться за поездку к «Ростову» и домашнюю арену. Базовый выбор для ставки — ЦСКА не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча. Вероятный счёт — 1:0 или 2:0 в пользу хозяев. Риски будет лежать в ранних удачных стандартах гостей, этого допускать нельзя.