Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Балтика»: прогноз на матч Кубка России

ЦСКА — «Балтика»: прогноз на матч Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру ЦСКА — «Балтика».

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.18.

Свежая очная история встреч на стороне москвичей. 27 августа в Калининграде ЦСКА выиграл со счётом 2:0 благодаря дублю Ивана Облякова с пенальти — оба раза после игры рукой соперника. Это важный маркер: у армейцев отлажены стандарты и механизмы давления в штрафной площади соперника.

У московских армейцев в тонусе Иван Обляков — решил прошлый кубковый матч и стабилен при стандартах. Плюс не забываем о хорошей форме Матвея Кисляка. «Балтику» обычно выручает порядок в защите и работа краёв. Если хозяева дадут пространство, калининградцы накажут простым розыгрышем. Но в позиционных атаках им тяжелее, особенно вдали от дома.

Прогноз будет следующим. Игра получится без фейерверка, с преимуществом ЦСКА по качеству моментов за счёт стандартов, глубины, мотивации исправиться за поездку к «Ростову» и домашнюю арену. Базовый выбор для ставки — ЦСКА не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча. Вероятный счёт — 1:0 или 2:0 в пользу хозяев. Риски будет лежать в ранних удачных стандартах гостей, этого допускать нельзя.

Материалы по теме
Семак и Станкович перекроют неудачи в РПЛ. Чего ждать от матчей Кубка России
Семак и Станкович перекроют неудачи в РПЛ. Чего ждать от матчей Кубка России
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android