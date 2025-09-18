Скидки
Стали известны шансы «Спартака» в матче с «Ростовом»

Стали известны шансы «Спартака» в матче с «Ростовом»
18 августа 2025 года в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России сыграют «Спартак» и «Ростов». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20:45 мск.

Красно-белые занимают второе место в группе С, а гости находятся на последнем.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.55, а шансы «Ростова» оценили в 6.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

