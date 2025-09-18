«Спартак» — «Ростов»: прогноз на матч в Москве

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Кубка России «Спартак» — «Ростов».

Ставка: «Спартак» победит «Ростов» с форой (-1.5) за 2.50.

Пять официальных матчей не проигрывает «Спартак», но спокойнее от этого не стало. За это время красно-белые разгромили «Пари НН» (4:0) в Кубке России, а в РПЛ выиграли у «Рубина» (2:0) и «Сочи» (2:1). Также сыграли вничью с «Зенитом» (2:2) и московским «Динамо» (2:2). В защите по-прежнему проходной двор. Это ещё хорошо, что соперник в дерби был неточен.

У «Ростова» в Кубке России ситуация патовая — три поражения во встречах со «Спартаком» (0:2), «Пари НН» (0:1) и махачкалинским «Динамо» (1:3). Для Джонатана Альбы было бы правильнее рассчитывать на два матча, которые останутся после игры с красно-белыми. Можно через третье место продолжить участие в Пути регионов.

Предлагаем поставить на то, что «Спартак» победит с форой (-1.5). У команды из Москвы гораздо больше вариантов для внесения изменений в состав. Всё на высшем уровне и без потери качества в атаке. «Ростов» провёл энергозатратный матч с ЦСКА, однако та победа не говорит о решении всех проблем с обороной, допускающей много ошибок.