«Манчестер Сити» — «Наполи»: определён фаворит матча Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Наполи»: определён фаворит матча Лиги чемпионов
18 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Наполи». Встреча состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английскому клубу. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.69, что приблизительно составляет 59% вероятности.

Шансы «Наполи» оценили в 5.30 (18%), а ничья идёт с коэффициентом 4.15 (23%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

