«Манчестер Сити» — «Наполи»: прогноз на матч в Англии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Наполи».

Ставка: «Наполи» забьёт как минимум два мяча за 3.75.

«Манчестер Сити» подходит к игре в полной готовности. «Наполи» тоже в отличной форме. После чемпионства в Серии А команда заряжена на повторение успеха и настроена продвинуться как можно дальше в Лиге чемпионов. Все три матча первенства она выиграла — у «Сассуоло» (2:0), «Кальяри» (1:0) и «Фиорентины» (3:1). Антонио Конте делает упор на дисциплину и хорошую оборону. Плюс стало больше вариантов в атаке.

Расмус Хойлунд быстро адаптировался и забил дебютный мяч в ворота клуба из Флоренции. Он хорошо знаком с командой Гвардиолы, ведь арендован у «МЮ». Кевин де Брёйне вообще перебрался в Неаполь из «Манчестер Сити». В Серии А у него уже два гола. В воротах, скорее всего, сыграет Алекс Мерет, на счету которого два «сухих» матча в этом сезоне. В игре с «Фиорентиной» его подменял Милинкович-Савич.

Уже назвали двух ключевых игроков, которые знакомы с соперником, но ведь и Антонио Конте до того, как возглавил «Наполи», тренировал «Тоттенхэм». Поэтому сложностей с построением тактики и выбором плана на игру с английскими клубами быть не должно. Даже отсутствие из-за травмы Ромело Лукаку вряд ли вызывает беспокойство. В случае дождливой погоды гораздо полезнее будут скоростные футболисты.

Предлагаем оправданный риск — ставку на то, что «Наполи» забьёт больше 1.5 мяча. Не стоит обольщаться насчёт формы «Манчестер Сити» из-за победы в дерби. Даже если команда выиграет, вряд ли сможет избежать минимум двух пропущенных мячей. Де Брёйне не просто заряжен на встречу с бывшим клубом, он ещё и в прекрасной форме. Да и Хойлунд, пока нет Лукаку, будет делать всё, чтобы застолбить за собой место в старте.