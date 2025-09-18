Названы шансы «Барселоны» начать Лигу чемпионов с победы

18 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Ньюкасл» и «Барселона». Встреча состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонскому клубу. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 2.27, что приблизительно составляет 43% вероятности.

Шансы «Ньюкасла» оценили в 3.10 (31%), а ничья идёт с коэффициентом 3.80 (26%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.