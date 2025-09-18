Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ньюкасл» — «Барселона»: прогноз на матч в Англии

«Ньюкасл» — «Барселона»: прогноз на матч в Англии
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит за 2.25.

«Барселона» ударно начала сезон в Примере и оступилась лишь в матче с «Райо Вальекано» (1:1). До того выиграла у «Мальорки» (3:0) и «Леванте» (3:2), а после — реабилитировалась во встрече с «Валенсией» (6:0). И это без помощи Ламина Ямаля, который получил повреждение. Рафинья, Фермин Лопес и Роберт Левандовски оформили по дублю. Поляк наконец-то полностью восстановился после травмы.

Жоан Гарсия стал идеальной заменой выбывшему тер Штегену. Четыре матча за «Барселону» — два без пропущенных. Никакие травмы не могут выбить из колеи каталонцев. Они ставят на владение мячом и высокий прессинг, благодаря чему могут лишить соперника возможности атаковать и вынудят обороняться. Ну а мастерство Левандовского, Рафиньи, Лопеса и Рашфорда должно привести к забитым голам.

Предлагаем поставить на то, что «Барселона» победит «Ньюкасл». Вполне возможно, что у англичан даже не получится забить, несмотря на преимущество и поддержку домашних трибун. Вольтемаде может быть отрезан от любых контратак благодаря персональной опеке. К тому же он ещё не до конца освоился.

Материалы по теме
Кто выиграет Лигу чемпионов: реактивная «Барселона», уставший «ПСЖ» или мечтающий Кейн?
Кто выиграет Лигу чемпионов: реактивная «Барселона», уставший «ПСЖ» или мечтающий Кейн?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android