«Ньюкасл» — «Барселона»: прогноз на матч в Англии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит за 2.25.

«Барселона» ударно начала сезон в Примере и оступилась лишь в матче с «Райо Вальекано» (1:1). До того выиграла у «Мальорки» (3:0) и «Леванте» (3:2), а после — реабилитировалась во встрече с «Валенсией» (6:0). И это без помощи Ламина Ямаля, который получил повреждение. Рафинья, Фермин Лопес и Роберт Левандовски оформили по дублю. Поляк наконец-то полностью восстановился после травмы.

Жоан Гарсия стал идеальной заменой выбывшему тер Штегену. Четыре матча за «Барселону» — два без пропущенных. Никакие травмы не могут выбить из колеи каталонцев. Они ставят на владение мячом и высокий прессинг, благодаря чему могут лишить соперника возможности атаковать и вынудят обороняться. Ну а мастерство Левандовского, Рафиньи, Лопеса и Рашфорда должно привести к забитым голам.

Предлагаем поставить на то, что «Барселона» победит «Ньюкасл». Вполне возможно, что у англичан даже не получится забить, несмотря на преимущество и поддержку домашних трибун. Вольтемаде может быть отрезан от любых контратак благодаря персональной опеке. К тому же он ещё не до конца освоился.